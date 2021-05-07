Росія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії

Після 7 років колонії через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території окупованого Росією Криму відпустили на волю українського політв’язня Олексія Чирнія.

Джерело: український омбудсмен Людмила Денісова в Telegram

Детали: За її даними, Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Росії - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

У п'ятницю його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області.

Пряма мова: "Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму.

Наразі він перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове" Луганської області.

Окремо висловлюю подяку українським консулам за злагоджену роботу з супроводу нашого громадянина в Україну".

Передісторія: У травні 2014 року російське ФСБ заявило, що затримало у Криму учасників "Правого сектору", які нібито готували на території півострову теракти. Йшлось про Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще двох фігурантів справи: Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Останнього затримали нібито з вибухівкою.

Сенцову слідство відвело роль "організатора". Чирній та Афанасьєв дали слідству свіцдчення, на яких Росія побудувала звинувачення проти режисера. Пізніше у суді вони відмовились від показів. Афанасьєв заявив, що слова з нього вибили тортурами.

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