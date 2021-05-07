Нетаньяху в розмові з Путіним згадав про Київ. В ОП припускають, що могло йтися про Донбас

В Кремлі повідомили, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху спілкуючись із президентом РФ Володимиром Путіним згадав про свої контакти з представниками Києва. В Офісі президента України припустили, що Нетаньяху міг згадати про посередництво у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Джерело: повідомлення на сайті Кремля, коментар заступника глави Офіса президента Михайла Подоляка, наданий в ОП

Деталі: В повідомленні на сайті Кремля вказується, що під час телефонної Путіна і Нетаньяху, останній "поінформував про контакти ізраїльської сторони з представниками Києва".

Про що саме йшлося в тексті не повідомляється. Водночас в Офісі президента України припустили, що могла підніматися тема вирішення конфлікту на Донбасі.

Пряма мова Подоляка: "Наші відносини з Ізраїлем ніколи не зводилися і не зводяться до якогось одного питання. Це партнерство, яке відображається відповідними результатами в різних сферах. Наприклад, в економічному співробітництві і в торгівлі, у протидії пандемії коронавируса, в культурних і освітніх контактах між нашими громадянами. Це і багато іншого дозволяє Україні та Ізраїлю співпрацювати і політично.

Тому абсолютно логічно, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху міг би виступити в ролі посередника в контактах з Росією для недопущення ескалації військового протистояння і повернення до змістовного переговорів з Росією, в тому числі на найвищому рівні.

Зараз бачимо відображення активності української та ізраїльської сторони".

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