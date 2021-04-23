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Україна попросила Нетаньяху бути посередником із Путіним – він не відмовив

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:06
Україна попросила Нетаньяху бути посередником із Путіним – він не відмовив

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху погодився стати посередником у перемовинах між Україною та Росією з приводу деескалації конфлікту.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук в ефірі телеканалу i24News

Пряма мова Корнійчука: "Ми попросили прем'єр-міністра бути залученим як можливого посередника… Він має добрі відносини з обома – і паном Путіним, і паном Зеленським. Я радий сказати, що прем'єр-міністр не сказав "ні", він сказав "я зроблю все, що зможу".

Ми дуже раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а показав свою зацікавленість і бажання допомогти".

Передісторія:

  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", аби запобігти війні й поновити режим припинення вогню на сході України. 
  • 22 квітня президент Росії Володимир Путін відповів на це відмовою зустрічатися на Донбасі й говорити про кроки до миру без ватажків ОРДЛО, а також заявив про готовність обговорювати україно-російські відносини в Москві.
  • При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачам із 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяІзраїльвійнадипломатичні відносини
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