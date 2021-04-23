Україна попросила Нетаньяху бути посередником із Путіним – він не відмовив

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху погодився стати посередником у перемовинах між Україною та Росією з приводу деескалації конфлікту.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук в ефірі телеканалу i24News.

Пряма мова Корнійчука: "Ми попросили прем'єр-міністра бути залученим як можливого посередника… Він має добрі відносини з обома – і паном Путіним, і паном Зеленським. Я радий сказати, що прем'єр-міністр не сказав "ні", він сказав "я зроблю все, що зможу".

Ми дуже раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а показав свою зацікавленість і бажання допомогти".

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