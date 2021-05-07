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У лікарні помер військовий, якого поранили місяць тому на Донбасі

П'ятниця, 7 травня 2021, 22:34
У лікарні помер військовий, якого поранили місяць тому на Донбасі

Помер військовий з Полтавщини, який отримав пораненння на Донбасі 9 квітня.

Джерело: повідомлення у Facebook Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Дослівно: "Сьогодні (7 травня – ред.) перестало битися серце воїна з Полтавщини – молодшого сержанта Опришка Юрія Леонідовича.

Юрій Леонідович отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше".

Деталі: Прощатися із загиблим бійцем планують 10 травня об 11:00 у Кременчуці.

Передісторія:

10 квітня у звіті за попередній день штаб ООС вказував, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
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