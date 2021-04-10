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Російські окупанти на Донбасі поранили українського військового

Субота, 10 квітня 2021, 07:59

За добу 9 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське  противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї,  ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо:

  • Збройні формування Росії і її найманці почали обладнувати нові оборонні позиції в бік лінії розмежування на Донбасі. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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