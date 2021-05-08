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Російські окупанти біля Південного здійснили дистанційне мінування

Субота, 8 травня 2021, 07:48
Російські окупанти біля Південного здійснили дистанційне мінування

Протягом доби 7 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, з початку доби 8 травня – два порушення тиші.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Станом на 7 годину ранку 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо: Помер військовий з Полтавщини, який отримав пораненння на Донбасі 9 квітня.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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