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В Україні 8,7 тисячі нових випадків COVID і 370 смертей

Субота, 8 травня 2021, 08:19
В Україні 8,7 тисячі нових випадків COVID і 370 смертей

За добу 7 травня в Україні виявили 8 710 випадків COVID-19, 370 летальних випадків та 19 408 одужань.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 2 544 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Серед нових хворих – 374 дитини та 193 медпрацівники.

7 травня здійснено 87 641 тестувань, зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724.

За добу від коронавірусу вакцинували 36 046 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 857 798 людей, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Що передувало: 6 травня в Україні зафіксували 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби, було госпіталізовано 3 080 осіб; летальних випадків – 379; одужало – 19 453 особи.

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна займає 12 місце у світі та 4 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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