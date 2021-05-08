У Росії дали старт будівництву "Сталін-центру"

У Нижньогородській області РФ заклали перший камінь на місці, де буде побудований так званий "Сталін-центр". Будівля за задумом творців стане "музеєм Сталіна і радянської епохи".

Джерело: РБК з посиланням на представника КПРФ Владислава Єгорова

Пряма мова Єгорова: "Сталін-центр – музей епохи творення нашої держави".

Деталі: За словами російського комуністичного діяча, закладка першого каменя "Сталін-центру" в місті Бор Нижньогородської області приурочена до 9 травня, а сам музей задуманий як "центр патріотизму".

У КПРФ вважають, що споруда, покликана вихваляти радянського диктатора Сталіна, повинна "протидіяти фальсифікаціям радянського періоду історії" часів Другої світової війни.

Крім виставлення експонатів в "центрі" планують проведення семінарів, дискусійних клубів та круглих столів, "присвячених радянській історії".

Передісторія: У червні 2020 року в місті Бор відкрили пам'ятник Сталіну. Через протидію місцевої влади по документам скульптура, встановлена ​​на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, була оформлена як садова фігура. Місцева поліція провела перевірку й порушень у встановленні пам'ятника диктатору не знайшла.

"Сталін-центр" також закладений на приватній землі, але КПРФ в перспективі збирається вивести цю нерухомість з приватної власності.

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