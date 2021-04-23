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У Росії заявляють про будівництво "Сталін-центру"

П'ятниця, 23 квітня 2021, 01:45

Російські комуністи заявляють, що в місті Бор закладуть перший камінь в будівництво "Сталін-центру".

Джерело: Нова газета з посиланням на нижегородське відділення Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ)

Дослівно: "Сталін-центр буде включати в себе зали, присвячені різним періодам життя Генералісимус Радянського Союзу".

Деталі: За даними нижегородського відділення КПРФ, 8 травня в місті Бор закладуть перший камінь в будівництво "Сталін-центру" - житлового будинку з музеєм, присвяченим Йосипу Сталіну.

На сайті також опубліковані ескізи "Сталін-центру". Згідно з ними, планується побудувати триповерховий особняк з терасою на даху.

 

Теми: РосіяСталін


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