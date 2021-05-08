В Індії – черговий рекорд смертності від Covid, лікарі безсилі

Влада Індії повідомила про найвищий показник смертності серед заражених коронавірусом з початку пандемії, що був зафіксований протягом минулої доби. Лікарні не можуть впоратися з напливом хворих й ті помирають від Covid так і не дочекавшись фахової допомоги.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, у п'ятницю від Covid в країні померли рекордні 4187 людей. Таким чином хвороба забрала життя вже 240 тисяч громадян.

За попередніми прогнозами, до серпня в Індії від вірусу можуть загинути близько 1 мільйона людей.

У суботу МОЗ Індії оприлюднило свіжу статистику – захворіли ще 401 078 людей, в результаті чого загальна кількість заражень з початку пандемії склала майже 22 мільйони.

Медичні експерти застерігають, що реальна кількість випадків COVID-19 та смертей, ймовірно, суттєво перевищує офіційні дані. При цьому провідні індійські медики прогнозують - найближчими тижнями ситуація ще біль ускладниться.

Низка штатів Індії з понеділка через масштабний ковід-спалах вводять локдаун, проте центральна влада країни досі не запровадила суворий національний карантин.

Друга хвиля пандемії коронавірусу в Індії призвела до колапсу медичної системи – заражені помирають через відсутність вільних лікарняних ліжок та нестачу кисню у медичних установах.

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