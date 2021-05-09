Через вибух біля школи у Кабулі загинули щонайменше 55 осіб – ЗМІ

У Кабулі – столиці Афганістану через вибухи біля школи загинуло щонайменше 55 людей і отримали поранення понад 150, серед яких – переважно учні віком від 11 до 15 років.

Джерело: Reuters, Euronews, АР

Деталі: Президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив у теракті "Талібан".

Проте жодне бойове угрупування наразі не взяло на себе відповідальності за вчинений вибух.

За повідомленням посадовця служби безпеки, якого цитує Reuters, більшість жертв – учні, які вийшли зі школи Саєд-уль-Шухада.

На кадрах, оприлюднених ToloNews, зафіксовані розкидані підручники і шкільні портфелі на закривавленій дорозі.

Очевидці ж теракту поспішали на допомогу постраждалим.

За повідомленням прес-секретаря Міністерства освіти Наджиби Аріан, у школі учні навчалися у три зміни, а найбільше постраждалих – учениці 2-ї зміни.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.

"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.