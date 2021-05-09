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Антиугорські листівки на Закарпатті: найманці діяли за вказівкою кураторів з РФ

Неділя, 9 травня 2021, 15:27

СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті, ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з Луганську. І діяли вони на замовлення російських кураторів.

Джерело: повідомлення Служби безпеки

Деталі: За даними силовиків, троє чоловіків погодилися на підривну діяльність, за здійснення якої отримали 500 доларів.

Зазначається, що фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в місті Берегово Закарпатської області, а щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (в еквіваленті близько 500 доларів).

У межах кримінального провадження були проведені обшуки за місцями проживання та затримання розповсюджувачів провокативних листівок.

Дослівно: "У ході слідчих дій правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності. У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу".

 
 

Нагадаємо:

  • Про затримання трьох осіб, яких підозрюють в розклеюванні у Берегові листівок із погрозами українцям угорського походження першим вранці неділі повідомив директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський.
  • 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Українська правда
Теми: СБУРосіяЗакарпаття


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