В районі ООС у неділю без обстрілів

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС у зведенні станом на 17 годину

Дослівно: "В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: У штабі запевнили, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Разом з тим, у неділю піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.