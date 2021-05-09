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В районі ООС у неділю без обстрілів

Неділя, 9 травня 2021, 17:56

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС у зведенні станом на 17 годину

Дослівно: "В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: У штабі запевнили, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Разом з тим, у неділю піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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