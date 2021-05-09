Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець
Неділя, 9 травня 2021, 22:40
Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.
Джерело: Добкін у коментарі журналістам під час вшанування у Харкові пам'яті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ
Пряма мова: "Я буду самовисуванцем від харків’ян".
Деталі: За словами Добкіна, власної партії у нього зараз немає.
Читайте також: Замість Кернеса. Аваков, олігархи і вибори в Харкові
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
- Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині.