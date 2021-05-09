Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець

Неділя, 9 травня 2021, 22:40

Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.

Джерело: Добкін у коментарі журналістам під час вшанування у Харкові пам'яті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я буду самовисуванцем від харків’ян".

Деталі: За словами Добкіна, власної партії у нього зараз немає.

Читайте також: Замість Кернеса. Аваков, олігархи і вибори в Харкові

Передісторія:

Теми: ДобкінХарківвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

фотоВ Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги

Меркель сподівається, що нещеплені туристи зможуть подорожувати до ЄС цього літа

Брат королеви Британії таємно продає свої зв'язки з Кремлем - The Times

Усі новини...
Добкін
Добкін почав дочасну агітацію на виборах мера Харкова
Замість Кернеса. Аваков, олігархи і вибори в Харкові
Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані
Останні новини
22:57
фотоУ ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля
22:40
Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець
22:02
У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний
21:45
Греція відкрила пляжі за тиждень до початку туристичного сезону
21:15
Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін
20:40
фотоВ Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини
20:37
Новини економіки: космічна програма, зростання імпорту бензину
19:55
Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги
19:28
NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети
18:39
ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин
Усі новини...