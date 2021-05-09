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Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець

Неділя, 9 травня 2021, 22:40
Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець

Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.

Джерело: Добкін у коментарі журналістам під час вшанування у Харкові пам'яті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я буду самовисуванцем від харків’ян".

Деталі: За словами Добкіна, власної партії у нього зараз немає.

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Теми: ДобкінХарківвибори
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