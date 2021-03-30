Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень
Вівторок, 30 березня 2021, 19:16
30 березня народні депутати підтримали питання позачергових виборів міського голови Харкова.
Джерело: засідання парламенту
Деталі: Постанову підтримали 249 нардепів.
Вибори призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.
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Передісторія:
- Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині.
- Депутати Харківської міської ради VIII скликання під час першої сесії 9 грудня обрали секретарем міськради Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.
Українська правда