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Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень

Вівторок, 30 березня 2021, 19:16
Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень

30 березня народні депутати підтримали питання позачергових виборів міського голови Харкова.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Постанову підтримали 249 нардепів.

Вибори призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.

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Передісторія:

  • Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині. 
  • Депутати Харківської міської ради VIII скликання під час першої сесії 9 грудня обрали секретарем міськради Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

Українська правда

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Теми: Верховна РадавибориХарків
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