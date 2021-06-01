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Біля Зайцевого російські найманці здійснили дистанційне мінування

Вівторок, 1 червня 2021, 07:59
Біля Зайцевого російські найманці здійснили дистанційне мінування

За добу 31 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10  порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 – обстрілів по позицій українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми – з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям українських воїнів.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій ЗСУ автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Станом на 7 годину ранку 1 червня порушень режиму припинення вогню не  зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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