Травень в "Українській правді". Підсумки місяця

Дорогі читачі "Української правди", у січні 2021 року ми пообіцяли бути ще ближчими з вами і ділитися важливими новинами та перемогами видання.

Наприкінці кожного місяця ми публікували дайджести у наших соцмережах. Та згодом зрозуміли, що важливих подій, про які хочеться розповісти, настільки багато, що формат соціальних мереж замалий для нас. Тепер новини видання та підсумки місяця читайте на сайті.

Травень розгорнув нову сторінку в історії "Української правди", а ще запам’ятався найбільшою кількість вихідних днів з початку року – 13.

Про зміну власника видання, найпопулярніші матеріали місяця, відзнаки для журналістів, донкіхотів, прем’єру фільму та новини з Клубу УП – у підсумках травня.

Згадати, чим жила "Українська правда" у січні, лютому, березні та квітні.

Новий власник "Української правди"

26 травня редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула передала право власності на видання генеральному директору Dragon Capital Томашу Фіалі:

"Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним "Українська правда" стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку".

"Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП".

Детальніше про зміну власника видання; про те, що зміниться у роботі редакції; про редакційний договір, який укладено з новим власником, та чому ці зміни точно не на гірше слухайте у подкасті: "Українська правда" змінила власника. Що тепер буде? Говоримо з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою.

Найпопулярніші матеріали місяця

Ще більше про цікаві місця України, які відвідали наші журналісти, шукайте у телеграм-каналі УП. Подорожі.

Відео-місяця на ютуб каналі глянули 87,5 тисяч разів "Дзвонили і стукали в двері" – Кличко показав як правоохоронці приходили до його квартири.



А ще у травні аж два відео перетнули позначку у 1 млн переглядів:

РЛС "Дніпро" – секретна станція у Мукачеві, яка бачить балістичні ракети за тисячі кілометрів

Ігор Коломойський – про майбутнє Приватбанку, підгузки Гройсмана та інавгурацію Зеленського.

"Честь професії"

Журналіст УП Роман Кравець переміг у номінації "Найкраще інтерв’ю" конкурсу професійної журналістики "Честь професії" за матеріал "Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння".

У фінал конкурсу пройшли ще 4 тексти "Української правди":

Номінація найкраще інтерв’ю

"Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули" Михайла Кригеля та Севгіль Мусаєвої

Спецномінація від Наглядової ради

"Втрата нюху та смаку: чому цей симптом став №1 при COVID-19 та що з цим робити?" Наталії Бушковської

"Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених" Катерини Рещук та Соні Лукашової

Спецномінація від школи UMES "Найкращий журналістський експеримент"

"За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського" Соні Лукашової.

Премія імені Георгія Ґонґадзе

Переможницею цьогорічної Премії імені Георгія Ґонґадзе стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.

До короткого списку номінантів на здобуття відзнаки у 2021 році також ввійшли журналісти Борис Давиденко та Марічка Паплаускайте.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Премія вручається раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

Першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).

"Дон Кіхоти"

Ми запустили новий спецпроєкт – "Дон Кіхоти". Це серія текстів про людей, яких називають "білими воронами", "геніями місця", "агентами змін".

Про цих людей не часто пишуть, зазвичай вони поза радарів журналістів. Вони не про імітацію перемог і успішний успіх, що прикриває собою порожнечу. Урешті-решт вони про те, якими можемо бути ми, якби нам не було страшно або ліньки плисти проти течії.

Читайте перші тексти серії:

Борхес проти Кернеса. Про Харків здорової людини і людину, якій більше за всіх треба

Гладіатор у місті левів. Як Маркіян Іващишин будував свою драбину до небес

Якщо ви знаєте таких людей – Дон Кіхотів – розкажіть нам про них в коментарях під цим текстом або на сторінках "Української правди" в соцмережах.

Прем’єра фільму

27 травня відбулася прем'єра фільму від "Української правди" "Треба ще вижити".

Це кіно про лікаря Івана Черненка з Роздільнянської районної лікарні на Одещині. Іван щодня здійснює подвиг – робить свою роботу професійно, і іноді цього цілком достатньо для того, щоб рятувати людей.

"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець може зламатися так, і не побачивши втілення своєї мрії", – розповідає Севгіль Мусаєва, одна з продюсерів стрічки та головна редакторка УП.

Мрія УП про свій фільм здійснилася завдяки підтримці спільноти "Editors Club", до якої входять: Гай Гелдієв, Вікхам Вільям Хант, Геннадій Чижиков, Гуля Поготова, Ігор Ліскі, Сергій Позняк, Яна Матвійчук, Юрій Філюк, Володимир Цой, Владислав Бурда, В’ячеслав Лисенко, Тарас Кириченко, Борис Шестопалов, Сергій Шкляр, Геннадій Курочка, Вероніка Дідусенко, Максим Корецький, Сергій Чекальський, Сергій Гайдайчук, Єгор Гребенніков, а також завдяки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Новини Клубу "Української правди"

Разом з амбасадорами внутрішнього туризму в Україні ми організували туристичну нараду Клубу УП. Тепер кожен учасник зустрічі знає як скласти незабутній маршрут півднем України, чим може вразити узбережжя Чорного моря та як надихає Бессарабія та Херсонщина.

Щоб стати частиною Спільноти, підтримати незалежну журналістику, відвідувати закриті зустрічі з редакцією та отримати знижки в онлайн-магазині з мерчем видання – підписуйтеся на Клуб УП.

До речі, у нашому магазині новинки – браслет з Дон Кіхотом "Прорвемося" до 21 річчя УП, забігайте.

Дякуємо, що розділили з нами весну, зустрінемось влітку!