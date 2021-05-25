Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена на сайті білоруського посольства.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - заявило посольство Білорусі.

Білоруські дипломати зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що шкоди від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили в посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що "обурливе рішення" України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, наголошується у ноті.

Нагадаємо: Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

21 жовтня 2016 року літак авіакомпанії "Бєлавіа", що виконував рейс "Київ – Мінськ" був змушений повернутися в аеропорт вильоту "Жуляни". У "Бєлавіа" заявили, що в разі невиконання Україна пообіцяла підняти в повітря винищувачі. Після посадки з борта повітряного судна правоохоронці України зняли громадянина Вірменії Армен Мартиросян, який несе загрозу нацбезпеці держави.

В СБУ повідомили про план "Шатун", згідно з яким Росія планувала провести в Україні низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом. За даними СБУ та розвідки, керує реалізацією цього плану перший заступник Суркова Ардзінба, а контакт з політичними рухами та громадськими організаціями в Україні, задіяними у акціях "напряму чи всліпу", здійснює громадянин Вірменії Мартиросян.