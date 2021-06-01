У Зеленського призначили "кураторів" зовнішньої політики та євроінтеграції

В Офісі президента призначили нових заступників глави, які окремо опікуватимуться зовнішньою політикою та євроінтеграцією.

Джерело: Офіс президента та "Європейська правда"

Деталі: Андрій Сибіга, експосол України в Туреччині, обійняв посаду заступника глави ОП і буде відповідати за зовнішню політику. Ігор Жовква, який опікувався цим напрямком, займатиметься окремо напрямом євроінтеграції.

Як пояснюють в ОП, мета цих змін у роботі підрозділів – покращити взаємодію між Офісом президента, Кабінетом міністрів і Верховною Радою щодо цих питань.

Досвідчений дипломат Андрій Сибіга зосередиться в ОП на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква.

Також створено відповідний структурний підрозділ.

Першочерговим завданням Жовкви буде координація взаємодії ОП з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Верховною Радою.

ОП пояснює, що в умовах глобалізації президенту потрібна "максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації".

Пряма мова керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху.

Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено президентом Володимиром Зеленським".

Довідка: Андрій Сибіга до 19 травня був послом України в Туреччині. Цю посаду він обіймав з серпня 2016 року, а перед тим 4 роки очолював Департамент консульської служби M3C України. Його звільнення пов’язане з плановою ротацією. Закон про дипломатичну службу передбачає, що термін відрядження, як правило, становить до 4 років.

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