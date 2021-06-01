Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського призначили "кураторів" зовнішньої політики та євроінтеграції

Вівторок, 1 червня 2021, 09:45
У Зеленського призначили кураторів зовнішньої політики та євроінтеграції

В Офісі президента призначили нових заступників глави, які окремо опікуватимуться зовнішньою політикою та євроінтеграцією.

Джерело: Офіс президента та "Європейська правда"

Деталі: Андрій Сибіга, експосол України в Туреччині, обійняв посаду заступника глави ОП і буде відповідати за зовнішню політику. Ігор Жовква, який опікувався цим напрямком, займатиметься окремо напрямом євроінтеграції. 

Як пояснюють в ОП, мета цих змін у роботі підрозділів – покращити взаємодію між Офісом президента, Кабінетом міністрів і Верховною Радою щодо цих питань.

Досвідчений дипломат Андрій Сибіга зосередиться в ОП на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква.

Також створено відповідний структурний підрозділ.

Першочерговим завданням Жовкви буде координація взаємодії ОП з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Верховною Радою.

ОП пояснює, що в умовах глобалізації президенту потрібна "максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації".

Пряма мова керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху.

Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено президентом Володимиром Зеленським".

Довідка: Андрій Сибіга до 19 травня був послом України в Туреччині. Цю посаду він обіймав з серпня 2016 року, а перед тим 4 роки очолював Департамент консульської служби M3C України. Його звільнення пов’язане з плановою ротацією. Закон про дипломатичну службу передбачає, що термін відрядження, як правило, становить до 4 років.

Знати більше: Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаміжнародні відносиниєвроінтеграціяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: