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Шкарлет допускає обов'язкову вакцинацію для освітян

Вівторок, 1 червня 2021, 12:03
Шкарлет допускає обов'язкову вакцинацію для освітян

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет допускає введення в майбутньому обов'язкової вакцинації працівників освіти для допуску до професії.

Джерело: Шкарлет в рамках спілкування з журналістами під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" 1 червня

Пряма мова: "На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації… В рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості… наприклад, як у кухарів є обов'язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії.

Можливо, якщо дійсно невакцинована людина… як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Це дуже важливо і дуже велика аудиторія, яка може давати небезпеку. Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковим елемент вакцинації".

Деталі: Шкарлет наголосив, що охоплення освітянської громади – 65% населення України. При цьому міністр визнав, що "розчесати всіх під одну гребінку" неможливо, оскільки є люди, що можуть мати протипоказання до вакцинації.

Що передувало: Шкарлет повідомив, що на вакцинацію від COVID-19 записалися лише 32% працівників сфери освіти.

Міністр зазначив, що на сьогодні вже провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання.

За його словами, було отримано 209 тисяч доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинуватися працівники сфери освіти.

Щеплення освітян у Києві мають розпочати цього тижня.

Читайте також: Вакцинація у центрах щеплень на вихідних: що потрібно, аби отримати вакцину від COVID-19

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяосвітаШкарлет
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