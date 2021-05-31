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У столиці стартує вакцинація працівників освітніх закладів

Понеділок, 31 травня 2021, 13:13

Цього тижня у столиці розпочнуть вакцинувати працівників освітніх закладів, для цього підготують 10 вакцинальних центрів у кожному районі міста.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Поворозника: "У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії.

У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися".

Деталі: Він нагадав, що вакцинуватимуть винятково працівників освіти. Щеплення відбуватиметься вакцинами Pfizer.

Нагадаємо: За вихідні у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 3467 людей.

Українська правда
Теми: Київвакцинаціякоронавірус


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