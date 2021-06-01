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За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше – Патрульна поліція

Вівторок, 1 червня 2021, 13:08

За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху таких порушень стало у 8 разів менше, жертв ДТП також поменшало.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький на пресконференції 1 червня 

Пряма мова Геращенка: "Рівень травматизму в порівнянні з європейськими країнами значно вищий. За минулий рік загинули 3 554 особи". 

Пряма мова Білошицького: "Використовуючи систему автоматичної фіксації у відкритий спосіб, а також всі інші заходи зниження аварійності, зниження смертності і травматизму на дорозі, ми можемо звітувати про перші результати за цей рік. У порівнянні з минулим роком, у нас на 17% зменшення дорожньо-транспортних пригод із загиблими і на 14% зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод із травмованими. 

Загинуло на 133 особи менше, травмувалося на 1010 осіб менше. Це результати за 4 місяці". 

Деталі: Білошицький також зазначив, що за першу добу запуску системи рік тому було зафіксовано понад 57 тисяч правопорушень швидкісного режиму. Станом на 30 травня 2021 року зафіксовано 7 тисяч таких порушень.

"Ця цифра є приблизно такою кожного дня: 5, 6, 7 тисяч. Тобто ми маємо зменшення порушень у 8 разів. Однозначно порушувати стали набагато менше. Це означає зниження швидкості, а це означає зниження вірогідності ДТП з потерпілими і загиблими", – заявив він.

Представник Патрульної поліції повідомив, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов. Стільки разів було притягнуто до відповідальності порушників швидкісного режиму, а також тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою для руху громадського транспорту. 

Із цих 1,7 мільйона постанов 1 479 726 постанов було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму 259 598 532 гривні. Майже 260 мільйонів – це 85% виконаних постанов, сказав Білошицький. 

Він наголосив, що майже 90% всіх штрафів оплачуються в перші 10 днів, у чому є заслуга й пільгового періоду, коли особа може заплатити 50% штрафу. 

Передісторія: 

  • Система автофіксації порушень ПДР стартувала 1 червня 2020 року. За перші 8 хвилин роботи у Києві камери зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. За перші 17 годин роботи – понад 35 тисяч випадків. На другий день роботи відеофіксації порушень правил дорожнього руху порушників стало менше на 40%.
  • 30 листопада система автоматичної автофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками "євроблях".

Читайте також: Автофіксація порушень ПДР та наслідки для водіїв

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Олена Рощенко, УП
Теми: дорогиполіціятехнології


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