Рада запровадила електронну систему досудового розслідування

Верховна Рада запровадила в Україні інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Джерело: засідання Верховної Ради 1 червня та сайт парламенту

Деталі: За законопроєкт №5246 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні та в цілому проголосували 276 народних депутатів.

Закон закріплює у Кримінальному процесуальному кодексі правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження: слідчих, прокурорів, суддів.

Автори закону сподіваються, що зберігання матеріалів кримінального провадження в інформаційно-телекомунікаційній системі призведе до зменшення обсягу паперового документообігу в органах досудового розслідування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців із дня його опублікування.

Згідно з документом, інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.

Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування взаємодіє з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді, а також може взаємодіяти з іншими інформаційними й інформаційно-телекомунікаційними системами.

Цьому передувало :16 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала проєкт закону про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).