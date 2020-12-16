"Електронний суд" запускатимуть частинами: Рада дозволила

Верховна Рада підтримала проєкт закону про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Джерело: голосування за проєкт закону №3985 у Верховній Раді 16 грудня

Деталі: За те, щоб 15 підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) запускали поетапно, проголосували 250 народних депутатів.

Під час обговорення зазначалося, що повна готовність системи – це справа кількох років за наявності достатнього фінансування. Зараз деякі підсистеми вже майже готові до експлуатації, а деякі перебувають лише на етапі розробки, тому пропонується вводити ЄСІТС в експлуатацію частинами.

Дехто з нардепів висловлював думку, що це призведе до зволікання з цифровізацією роботи судової системи.

Як зазначається у пояснювальній записці, Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему створювали для формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя, міжвідомчого обігу інформації, обміну нею, забезпечення максимальної прозорості і відкритості системи правосуддя для суспільства, прискорення розгляду судових справ та проваджень, автоматизації роботи, переходу на електронні версії документів у судовому провадженні, оцифрування судових архівів тощо.

ЄСІТС покликана підвищити ефективність судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність і спростити комунікацію учасників судових процесів та їхніх представників із судовими органами.

ЄСІТС має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система мала запрацювати давно, проте цьому завадила низка факторів, зокрема неготовність всього обсягу модулів (підсистем) ЄСІТС до повноцінного, стабільного функціонування.

Введення ЄСІТС на початку 2019 року в стані готовності, який був на той час, за оцінками Вищої ради правосуддя та окремих експертів призвело б до протилежних результатів, ніж ті, заради яких цю систему створюють.

На думку авторів законопроєкту, він дозволить використовувати підсистеми та модулі ЄСІТС, які перебувають на фінальному етапі розробки, не чекаючи готовності інших підсистем, розробка яких знаходиться на початковому етапі. А це сприятиме комплексній підготовці до початку функціонування системи.

Окрім того, після введення в дію підсистеми ЄСІТС "Електронний суд" у суду буде можливість в електронному вигляді направляти сторонам документи, що дозволить економити кошти держави та учасників справ.

Довідка: Оголошення про створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи було опубліковано в "Голосі України" 1 грудня 2018 року, дослідна експлуатація системи мала розпочатися з 1 березня 2019 року у складі вісьмох підсистем (модулів).

Загальна підсистема ЄСІТС складається з 6 модулів: Електронний кабінет, портал "Судова влада України", Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр виконавчих документів, "Відкриті набори даних" і "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами".

Єдина підсистема електронного діловодства судів, органів та установ системи правосуддя складається з 5 модулів: Електронний суд, Електронне діловодство, "Автоматизований розподіл" судових справ між суддями, "Електронний архів" "Судова статистика".

Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами складається з двох модулів: "Управління персоналом, фінансовим та бухгалтерським обліком" і "Управління фінансово-господарською діяльністю".

Крім того, підсистемами ЄСІТС мають стати Єдиний контакт-центр судової влади України та Комплексна система захисту інформації.