У ще одному місті з’явиться центр вакцинації

У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації, який буде працювати на вихідних.

Джерело: Тернопільська ОДА

Дослівно: "У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації. У центрі будуть проводити щеплення жителям області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія".

Деталі: Знаходитиметься центр на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради "Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка" вул. Злуки, 45. До його роботи на вихідних залучать 8 мобільних бригад.

Мешканців області та міста, зареєстрованих в "Дії" запрошують вакцинуватись від коронавірусу. Водночас, у повідомленні не вказується, чи йдеться про конкретні пріоритетні групи осіб, а наголошується на тому, що вакцинувати потрібно якомога більше осіб, щоб восени захворюваність не зростала.

У центрі наразі будуть використовувати препарат CoronaVac

Що передувало: Про запуск масових центрів вакцинації вже оголосили Київ, Львів та Одеса. Зокрема, у столиці на минулих вихідних такий центр вже розпочав свою роботу.