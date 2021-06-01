Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ще одному місті з’явиться центр вакцинації

Вівторок, 1 червня 2021, 17:34

У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації, який буде працювати на вихідних.

Джерело: Тернопільська ОДА

Дослівно: "У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації. У центрі будуть проводити щеплення жителям області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія".

Деталі: Знаходитиметься центр на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради "Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка" вул. Злуки, 45. До його роботи на вихідних залучать 8 мобільних бригад. 

Мешканців області та міста, зареєстрованих в "Дії" запрошують вакцинуватись від коронавірусу. Водночас, у повідомленні не вказується, чи йдеться про конкретні пріоритетні групи осіб, а наголошується на тому, що вакцинувати потрібно якомога більше осіб, щоб восени захворюваність не зростала. 

У центрі наразі будуть використовувати препарат CoronaVac

Що передувало: Про запуск масових центрів вакцинації вже оголосили Київ, Львів та Одеса. Зокрема, у столиці на минулих вихідних такий центр вже розпочав свою роботу. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусТернопіль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Усі новини...
вакцинація
Шкарлет допускає обов'язкову вакцинацію для освітян
Туреччина скоротила "локдаун вихідного дня" та частково відкриває школи
Понад 40% жителів Німеччини отримали перше щеплення від COVID
Останні новини
22:01
Новини економіки: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети
21:40
Санкції США щодо "Північного потоку-2" ще можутить відновитися – Зеркаль
21:24
Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського
21:22
З 1 червня 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій
20:58
Парламент Чехії проголосує за вотум недовіри уряду
20:43
Відновлення роботи номінаційного комітету: Кабмін додав посаду для представника ЄС
20:38
Стала відома заявка збірної на Євро-2020
20:16
Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням
20:12
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара
20:04
У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації "Спутником V"
Усі новини...