Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ще одному місті з’явиться центр вакцинації

Вівторок, 1 червня 2021, 17:34
У ще одному місті з’явиться центр вакцинації

У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації, який буде працювати на вихідних.

Джерело: Тернопільська ОДА

Дослівно: "У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації. У центрі будуть проводити щеплення жителям області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія".

Деталі: Знаходитиметься центр на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради "Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка" вул. Злуки, 45. До його роботи на вихідних залучать 8 мобільних бригад. 

Мешканців області та міста, зареєстрованих в "Дії" запрошують вакцинуватись від коронавірусу. Водночас, у повідомленні не вказується, чи йдеться про конкретні пріоритетні групи осіб, а наголошується на тому, що вакцинувати потрібно якомога більше осіб, щоб восени захворюваність не зростала. 

У центрі наразі будуть використовувати препарат CoronaVac

Що передувало: Про запуск масових центрів вакцинації вже оголосили Київ, Львів та Одеса. Зокрема, у столиці на минулих вихідних такий центр вже розпочав свою роботу. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусТернопіль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: