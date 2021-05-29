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У МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"

Субота, 29 травня 2021, 12:28
У МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через Дію
Громадське радіо

У Центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі в Києві почали вакцинацію людей, які записалися на щеплення через "Дію".

Джерело: Громадське радіо

 
Всі фото - Громадське радіо

Деталі: Напередодні обдзвонили 8 тисяч людей, які зареєструвались на вакцинацію через "Дію". Погодилися прийти на щеплення 560 людей.

У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac (один флакон — одна доза). Тобто можуть щепити 1600 людей у суботу, стільки ж — у неділю.

Повідомляється, що на місці вакцинують людей будь-якого віку, які зареєстровані через "Дію" та мають з собою необхідний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон і копію декларації з сімейним лікарем.

 

Разом з тим, із опублікованих фото видно, що до місця вакцинації утворилася величезна черга.

 

Центр вакцинації працюватиме лише на вихідних. 29-30 травня щеплять мешканців трьох районів Києва, наступними вихідними — інших трьох районів.

Що передувало: У п'ятницю мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 29 травня у столиці на базі Міжнародного виставкового центру вакцинуватимуть людей, які стали в лист очікування в "Дії".

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусКиїв
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