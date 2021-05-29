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На стадіоні Арена Львів запрацював пункт масової вакцинації проти Covid

Субота, 29 травня 2021, 22:37
На стадіоні Арена Львів запрацював пункт масової вакцинації проти Covid

У Львові у суботу на міському стадіоні відкрився Центр вакцинації, що працюватиме щовихідних з 10:00 до 19:00.

Джерело: заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook

Деталі: За словами чиновника, у пункті вакцинації на стадіоні Арена Львів щеплення здійснюють міські бригади комунальних поліклінік.

Пряма мова: "Вже від наступного тижня за наявності додаткової вакцини готові розгортати такі центри у кожному районі міста - торгових центрах та спеціально облаштованих місцях у різних районах міста".

Нагадаємо: У Києві 29 травня почалася вакцинація проти коронавірусу в пілотному пункті масового щеплювання. Вона відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги для всіх, хто виявив бажання й мав відповідний запис у "Дії".

Українська правда

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Теми: вакцинаціяЛьвівкоронавірус
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