У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну
Росія запевняє, що не планує відмовлятись від транзиту газу в Європу через Україну.
Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пескова
Пряма мова: "Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту".
Деталі: У Кремлі пояснили, що начебто Путін виходить з того, що об’єми газу, який постачають до Європи мають збільшуватись, а тому український транзит потрібен.
Там також кажуть, що це питання лежить виключно в економічній площині, а не політичній.
Песков також заявив, що Росія вітає рішення США відмовитись від санкцій проти газопроводу "Північний потік-2"
Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.
Передісторія:
- У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
- Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.
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