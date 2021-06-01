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У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вівторок, 1 червня 2021, 19:46

Росія запевняє, що не планує відмовлятись від транзиту газу в Європу через Україну. 

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пескова

Пряма мова: "Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту".

Деталі: У Кремлі пояснили, що начебто Путін виходить з того, що об’єми газу, який постачають до Європи мають збільшуватись, а тому український транзит потрібен. 

Там також кажуть, що це питання лежить виключно в економічній площині, а не політичній. 

Песков також заявив, що Росія вітає рішення США відмовитись від санкцій проти газопроводу "Північний потік-2"

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу. 

Передісторія:

  • У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
  • Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

"Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

Українська правда
Теми: газРосія


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