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Стала відома заявка збірної на Євро-2020

Вівторок, 1 червня 2021, 20:38
Фото: Денис Руденко, Footboom

Тренер збірної України Андрій Шевченко затвердив склад національної команди на Євро-2020.

Джерело: Українська асоціація футболу 

Деталі: Серед воротарів у збірній будуть 1. Георгій Бущан ("Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін ("Шахтар").

Позицію захисників отримали 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов ( "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко ( "Шахтар").

Півзахисниками визначили 3. Георгія Судакова, 6. Тараса Степаненка, 11. Марлоса "Шахтар"), 5. Сергія Сидорчука, 10. Миколу Шапаренка, 15. Віктора Циганкова ("Динамо"), 7. Андрія Ярмоленка ("Вест Гем", Англія), 8. Руслана Маліновського ("Аталанта", Італія), 14. Євгена Макаренка ("Кортрейк", Бельгія), 17. Олександра Зінченка ("Манчестер Сіті", Англія), 18. Романа Безуса ("Гент", Бельгія), 20. Олександра Зубкова ("Ференцварош", Угорщина).

Нападниками будуть 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), 19. Артем Бєсєдін ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Дніпро-1").

Цифра перед ім’ям гравця означає його номер на полі під час матчів на Євро-2020. 

До заявки не потрапили  Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь") та Богдан Михайліченко ("Андерлехт").

Водночас, заявка може змінитись, якщо хтось із гравців матиме серйозні травми або захворювання до першого матчу на турнірі. 

Нагадаємо: Розклад матчів нашої збірної:

  • 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
  • 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
  • 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).

Що передувало: Через пандемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на рік: турнір відбудеться із 11 червня по 11 липня 2021 року.

Теми: футбол


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