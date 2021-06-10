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Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту

Четвер, 10 червня 2021, 03:38
Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту

Албанські депутати проголосували за імпічмент президенту Іліру Меті за порушення Конституції перед виборами в Албанії.

Джерело: Euronews

Деталі: Депутати ухвалили рішення під час позачергового голосування у середу.

Як зазначає видання, голосування відбулося після звіту тимчасової слідчої комісії, яка дійшла висновку, що Мета порушив 16 статей Конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня.

Мету звинуватили у тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на нещодавніх виборах.

У звіті комісії рекомендується усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Що передувало: Парламент Албанії вирішив провести позачергове засідання, присвячене імпічменту президента країни нібито за порушення ним Конституції.

Мета звинуватив прем'єр-міністра Еді Раму в тому, що він керує "клептократичним режимом" і зосереджує в своїх руках всі законодавчі, адміністративні і судові повноваження.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Албаніяімпічментпрезидент
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