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Парламент Албании объявил импичмент президенту

Четверг, 10 июня 2021, 03:38
Парламент Албании объявил импичмент президенту

Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании.

Источник: Euronews

Детали: Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.

Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Что предшествовало: Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.

Мета обвинил премьер-министра Эдди Раму в том, что он руководит "клептократическим режимом" и сосредоточивает в своих руках все законодательные, административные и судебные полномочия.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно он имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Албанияимпичментпрезидент
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