Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Парламент Албании объявил импичмент президенту

Четверг, 10 июня 2021, 03:38

Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании.

Источник: Euronews

Детали: Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.

Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Что предшествовало: Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.

Мета обвинил премьер-министра Эдди Раму в том, что он руководит "клептократическим режимом" и сосредоточивает в своих руках все законодательные, административные и судебные полномочия.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно он имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.

Темы: Албанияимпичментпрезидент


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID: Украина 42-я в мире по распространению и 5-я в Европе по суточной смертности

Кулеба в Берлине назвал политическим решение Германии не поставлять оружие в Украину

"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского

Путин посчитал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет

В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"

Все новости...
Албания
Президент Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС
США ввели санкции против экс-президента Албании за коррупцию
В Албании стартовали масштабные учения НАТО и США
Последние новости
07:50
Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
07:34
JBS заплатил хакерам $ 11 млн выкупа
07:14
Байден и Меркель обсудят "Северный поток-2" – Белый дом
06:33
COVID: Украина 42-я в мире по распространению и 5-я в Европе по суточной смертности
05:40
В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус
04:37
Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко
03:38
Парламент Албании объявил импичмент президенту
02:53
Более 8 тысяч военных ООС получили обе прививки от коронавируса
02:18
Кулеба в Берлине назвал политическим решение Германии не поставлять оружие в Украину
01:40
Байден обещает заявить Путину о недопустимости нарушения суверенитета демократических стран
Все новости...