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США і ЄС планують посилити координацію для відповіді на дії Росії - ЗМІ

Четвер, 10 червня 2021, 10:29

США і Європейський союз планують на наступному тижні запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у проєкті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

На зустрічі 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів ЄС заявлять, що "для координації нашої політики і дій ми встановимо діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії".

Байден візьме участь в саміті ЄС-США відразу після зустрічі "Великої сімки" в ці вихідні і зустрічі лідерів країн НАТО. Після цього Байден зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним в Женеві.

Раніше на цьому тижні президент Європейської ради Шарль Мішель сказав Bloomberg і невеликій групі інших новинних агентств, що саміт в Брюсселі надасть обом сторонам можливість скоординувати свої дії і обмінятися думками перед зустріччю Байдена з Путіним.

У проєкті заяви, який може змінитися до зустрічі на наступному тижні, також сказано, що США і ЄС єдині в своєму "принциповому підході щодо Росії, і ми готові рішуче відреагувати на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливі дії".

ЄС і США також зобов'яжуться спільно працювати над цілою низкою загроз, які надходять з боку Росії, від кібератак до дезінформації. У той же час вони підкреслять, що канали зв'язку з Москвою залишаться відкритими за напрямками співпраці, які відповідають інтересам обох сторін.

Очікується, що Байден і європейські лідери також заявлять про свій намір зміцнити співпрацю в сфері застосування санкцій, згідно з проєктом рішення саміту.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЄСРосія
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