США и ЕС планируют усилить координацию для ответа на действия России - СМИ

США и Европейский Союз планируют на следующей неделе запустить механизм согласования политики в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проектах решения саммита, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

На встрече 15 июня в Брюсселе президент Джо Байден и 27 лидеров ЕС заявят, что "для координации нашей политики и действий мы установим диалог высокого уровня между ЕС и США в отношении России".

Байден примет участие в саммите ЕС-США сразу после встречи "семерки" в эти выходные и встречи лидеров стран НАТО. После этого Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель сказал Bloomberg и небольшой группе других новостных агентств, что саммит в Брюсселе предоставит обеим сторонам возможность скоординировать свои действия и обменяться мнениями перед встречей Байдена с Путиным.

В проекте заявления, который может измениться до встречи на следующей неделе, также сказано, что США и ЕС едины в своем "принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно отреагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносные действия".

ЕС и США также обязуются совместно работать над целым рядом угроз, которые поступают со стороны России, от кибератак до дезинформации. В то же время они подчеркнут, что каналы связи с Москвой останутся открытыми по направлениям сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Ожидается, что Байден и европейские лидеры также заявят о своем намерении укрепить сотрудничество в сфере применения санкций, согласно проекту решения саммита.