У Польщі арештували колишнього діяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві на РФ

Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії "Зміна" Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що підозрюваного затримали у Білостоці 31 травня.

Йому висунули звинувачення на користь спецслужб РФ всупереч інтересам Польщі.

Затриманий не визнає своєї вини, однак 2 червня районний суд Варшави постановив арештувати його на три місяці.

Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до 10 років.

Під час операції з затримання Агентство внутрішньої безпеки здійснили обшуки місць проживання Януша Н. та місць пов’язаних з ним осіб. "В ході операції були вилучені гроші на суму понад 300 000 злотих та велика кількість носіїв даних", – повідомила прокуратура. Жарин зазначив, що частина коштів, знайдених під час обшуків, була в євро.

Слідчі встановили, що Януш Н. активно діяв на користь Російської Федерації і посилив свою активність після того, як його соратник раніше був заарештований за підозрою у шпигунстві.

"Януш Н. на прохання людей, які працюють на російську розвідку, намагався налагодити контакт з польськими та іноземними політиками, включаючи тих, хто працює в Європарламенті", – повідомили в прокуратурі.

"Його діяльність була частиною російських проєктів пропаганди та дезінформації, спрямованих на послаблення позицій Польщі в ЄС та на міжнародній арені", – оцінили вони.

За даними польських ЗМІ, багато років Януш Н. був пов'язаний з партією "Зміна", відомою своєю проросійською діяльністю. Він також був одним із соратників Матеуша Піскорського, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю. Піскорський отримував за це щедру винагороду і вже провів три роки за гратами.