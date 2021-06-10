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В Польше арестовали экс-деятеля пророссийской партии по подозрению в шпионаже на РФ

Четверг, 10 июня 2021, 10:28

Польское Агентство внутренней безопасности задержала бывшего деятеля пророссийской партии "Смена" Януша Н. по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав угли сообщил, что подозреваемого задержали в Белостоке 31 мая.

Ему предъявлены обвинения в пользу спецслужб РФ вопреки интересам Польши.

Задержанный не признает своей вины, но 2 июня районный суд Варшавы постановил арестовать его на три месяца.

Участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша наказывается лишением свободы от одного до 10 лет.

Во время операции по задержанию Агентство внутренней безопасности провели обыски мест проживания Януша Н. и мест проживания, связанных с ним лиц. "В ходе операции были изъяты деньги в сумме более 300 000 злотых и большое количество носителей данных", – сообщила прокуратура. Углей отметил, что часть средств, найденных во время обысков, была в евро.

Следователи установили, что Януш Н. активно действовал в интересах Российской Федерации и усилил свою активность после того, как его соратник ранее был арестован по подозрению в шпионаже.

"Януш Н. по просьбе людей, которые работают на российскую разведку, пытался наладить контакт с польскими и иностранными политиками, включая тех, кто работает в Европарламенте", – сообщили в прокуратуре.

"Его деятельность была частью российских проектов пропаганды и дезинформации, направленных на ослабление позиций Польши в ЕС и на международной арене", – оценили они.

По данным польских СМИ, много лет Януш Н. был связан с партией "Смена", известной своей пророссийской деятельностью. Он также был одним из соратников Матеуша Пискорского, которого в 2018 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая. Пискорский получал за это щедрое вознаграждение и уже провел три года за решеткой.

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Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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