Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше арестовали экс-деятеля пророссийской партии по подозрению в шпионаже на РФ

Четверг, 10 июня 2021, 10:28

Польское Агентство внутренней безопасности задержала бывшего деятеля пророссийской партии "Смена" Януша Н. по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав угли сообщил, что подозреваемого задержали в Белостоке 31 мая.

Ему предъявлены обвинения в пользу спецслужб РФ вопреки интересам Польши.

Задержанный не признает своей вины, но 2 июня районный суд Варшавы постановил арестовать его на три месяца.

Участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша наказывается лишением свободы от одного до 10 лет.

Во время операции по задержанию Агентство внутренней безопасности провели обыски мест проживания Януша Н. и мест проживания, связанных с ним лиц. "В ходе операции были изъяты деньги в сумме более 300 000 злотых и большое количество носителей данных", – сообщила прокуратура. Углей отметил, что часть средств, найденных во время обысков, была в евро.

Следователи установили, что Януш Н. активно действовал в интересах Российской Федерации и усилил свою активность после того, как его соратник ранее был арестован по подозрению в шпионаже.

"Януш Н. по просьбе людей, которые работают на российскую разведку, пытался наладить контакт с польскими и иностранными политиками, включая тех, кто работает в Европарламенте", – сообщили в прокуратуре.

"Его деятельность была частью российских проектов пропаганды и дезинформации, направленных на ослабление позиций Польши в ЕС и на международной арене", – оценили они.

По данным польских СМИ, много лет Януш Н. был связан с партией "Смена", известной своей пророссийской деятельностью. Он также был одним из соратников Матеуша Пискорского, которого в 2018 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая. Пискорский получал за это щедрое вознаграждение и уже провел три года за решеткой.

Темы: ПольшаРосcияшпионаж


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси

Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации

фотоНазвали имя военной, которая погибла в зоне ООС

Россия вызвала украинского поверенного из-за протеста националистов на Львовщине

"Героям слава": Павелко вылетел в Рим и ведет переговоры о форме украинской сборной

Шестеро судей КС заблокировали работу суда, требуя участия Тупицкого

Все новости...
Польша
Хакеры атаковали почту и соцсети главы канцелярии премьера Польши
Варшава возмущена решением Минска объявить праздником день вторжения в Польшу
Обрыв лифта с украинцами: в прокуратуре Польши назвали причины
Последние новости
19:20
Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены
19:03
Столтенберг поговорил с Зеленским о саммите НАТО и России
19:00
Пересмотр программы stand-by: МВФ видит прогресс, ожидает больше работы
18:59
Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде
18:39
Члены винницкого "Голоса" идут из партии. В Киеве говорят, что это не все
18:31
Кулеба советует Путину беспокоиться о коренных народах РФ, а не о украинском законопроекте
18:20
Представитель президента считает ультиматум судей КС о допуске Тупицкого абсурдом
18:16
Украина и Венгрия договариваются об упрощении поездок в туристический сезон
18:13
Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках
18:11
фотоПодростки украли трубу, по которой поставлялся кислород больным в больнице на Винниччине
Все новости...