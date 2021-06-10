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Укрзалізниця просить Усика більше не фотографуватися на коліях

Четвер, 10 червня 2021, 10:36
Укрзалізниця просить Усика більше не фотографуватися на коліях

В АТ "Укрзалізниця" закликала відомого українського боксера Олександра Усика більше не фотографуватися на залізничних коліях.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців.

Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж.

Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів.

Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників".

 

Деталі: У залізниці побажали Усику успішної підготовки до бою з Джошуа: "нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці".

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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