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Укрзализныця просит Усика больше не фотографироваться на путях

Четверг, 10 июня 2021, 10:36

В АО "Укрзализныця" призывает известного украинского боксера Александра Усика больше не фотографироваться на железнодорожных путях.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев.

На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей.

Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов.

Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников".

 

Детали: В железной дороге пожелали Усику успешной подготовки к бою с Джошуа: "Пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци".

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


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