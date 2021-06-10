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Бракує толерантності: мер Рівного пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття

Четвер, 10 червня 2021, 11:45
Бракує толерантності: мер Рівного пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що скоро йому увірветься терпець і ромів із міста "запакують в автобус і вивезуть на Закарпаття".

Джерело: "Радіо Трек"

Пряма мова: "Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті.

Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно…

Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".

Деталі: За його словами, правоохоронці мали б стежити за ситуацією.

Третяк розповів, що недавно на вулиці Рівного зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси, тому він пригрозив їм.

Українська правда

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Теми: Рівне
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