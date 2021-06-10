Не хватает толерантности: мэр Ровно пригрозил запаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье

Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил, что скоро у него лопнет терпение и ромов из города "упакуют в автобус и вывезут на Закарпатье".

Источник: "Радио Трек"

Прямая речь: "Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе.

Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители цыганской национальности не вели себя так нагло...

Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье".

Детали: По его словам, правоохранители должны следить за ситуацией.

Третьяк рассказал, что недавно на улице Ровно встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы, поэтому он пригрозил им.