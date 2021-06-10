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Посли G7 похвалили уряд через зміни у ПриватБанку

Четвер, 10 червня 2021, 12:16

Посли країн "Групи семи" в Україні назвали професійним і конкурентним процес відбору голови правління ПриватБанку.

Про це йдеться у заяві групи послів країн G7 з підтримки реформ в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 вітають Герхарда Бьоша зі затвердженням Національним банком України його кандидатури на посаду нового голови правління ПриватБанку. На цьому завершується конкурентний і професійний процес відбору, проведений наглядовою радою для найбільшого державного банку в Україні", - сказано в опублікованій у четвер 10 червня заяві у Twitter.

Посли зауважили, що якість процесу відбору, зокрема стійкість до зовнішнього тиску, свідчить про переваги належного корпоративного управління.

"Ми повторюємо свій заклик до якомога скорішого прийняття комплексного законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами", - додали дипломати.

8 червня 2021 року Національний банк погодив Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.

Бьош призначений строком на п’ять років. З листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Теми: Приватсвіт


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