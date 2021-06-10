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Італія офіційно підтримала європейські прагнення України

Четвер, 10 червня 2021, 12:47

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо під час візиту до Києва у четвер заявив про підтримку Римом європейських прагнень України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву італійський дипломат зробив на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Ді Майо, який є членом правопопулістського "Руху п'яти зірок", зауважив, що зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є дуже важливим для обох сторін.

"Я хочу наголосити, що ми поважаємо європейські прагнення України і докладатимемо зі свого боку всіх можливих зусиль для їх підтримки", - сказав Ді Майо.

Глава італійської дипломатії запевнив, що Рим буде підтримувати проведення реформ в Україні для повної імплементації Угоди про асоіації з ЄС.

"Ми дуже позитивно ставимось  і належним чином оцінюємо реформи, які здійснила Україна, у тому, що стосується співпраці з ЄС. Залишаємось на боці Києва, щоб допомогти йому здійснити ці реформи, аби у повному обсязі могла діяти Угода про асоціацію з ЄС", - сказав він, додавши, що це відповідає інтересам українського народу та економіки.

За словами дипломата, Італія задоволена результатами, які принесли підписання Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

"Рух 5 зірок" набрав 32% голосів на останніх виборах в 2018 році і є найбільшою партією в італійському парламенті, хоча його популярність впала останнім часом. Зараз у руху близько 16% голосів, що робить його четвертою за величиною партією Італії

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"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіяЄС
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