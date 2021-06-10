Италия официально поддержала европейские устремления Украины

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время визита в Киев в четверг заявил о поддержке Римом европейских стремлений Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление итальянский дипломат сделал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ди Майо, который является членом правопопулистского "Движения пяти звезд", отметил, что укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является очень важным для обеих сторон.

"Я хочу подчеркнуть, что мы уважаем европейские стремления Украины и прилагать со своей стороны все усилия для их поддержки", - сказал Ди Майо.

Глава итальянской дипломатии заверил, что Рим будет поддерживать проведение реформ в Украине для полной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы очень положительно относимся и должным образом оцениваем реформы, которые осуществила Украина, в том, что касается сотрудничества с ЕС. Остаемся на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить эти реформы, чтобы в полном объеме могла действовать Соглашение об ассоциации с ЕС", - сказал он, добавив, что это отвечает интересам украинского народа и экономики.

По словам дипломата, Италия довольна результатами, которые принесли подписания Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Движение 5 звезд" набрал 32% голосов на последних выборах в 2018 году и является крупнейшей партией в итальянском парламенте, хотя его популярность упала в последнее время. Сейчас у движения около 16% голосов, что делает его четвертым по величине партией Италии.