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Посол ЄС розкритикував дії України на ринку електроенергії

Четвер, 10 червня 2021, 12:48
Фото ua-energy.org

В Європейському Cоюзі розчаровані діями України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку не працюють.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Якщо десь осторонь залишити теплоелектростанції і ознайомитися з цінами для домогосподарств, з огляду на крос-субсидії та інфраструктуру, багато із заявленого не було виконано. Кожного дня ми бачимо, що виникають нові витівки, і стає дедалі складніше і дорожче працювати на енергетичному ринку України", – сказав він.

За словами посла, коли йдеться про оптові продажі електроенергії, ЄС вважає, що краще дотримуватися традиційної моделі роботи на ринку електроенергії через те, що нові правила ринку в Україні не працюють.

Маасікас зазначив, що ЄС пропонує Україні доступні інструменти, але виникають питання, чи є в нашій країні науковий потенціал і кадрові резерви, щоб вміло ними користуватися.

"В ЄС вважають, що в Україні поки що зроблено недостатньо для захисту національної безпеки, ціноутворення, потенційних цін на електроенергію, тому що, на жаль, нас розчаровує тиск", – пояснив він.

Також представник ЄС вважає, що державні кошти в енергетичному секторі України витрачаються неефективно і нинішня ситуація з карбоновими викидами від виробників негативно позначається на економіці Євросоюзу.

"Мені нелегко говорити про це публічно, оскільки енергетика – це внутрішній процес, але він не повинен негативно впливати на зовнішніх гравців. Ми говоримо не про євроценти, якими вимірюються втрати від карбонових викидів, а ми говоримо про негативні наслідки, які вимірюються в мільярдах євро для Європейського Союзу", – додав Маасікас.

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Теми: ЄСУкраїнаенергетика


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