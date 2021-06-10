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Посол ЕС раскритиковал действия Украины на рынке электроэнергии

Четверг, 10 июня 2021, 12:48
Фото ua-energy.org

В Европейском Cоюзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Если где-то в стороне оставить теплоэлектростанции и ознакомиться с ценами для домохозяйств, учитывая кросс-субсидии и инфраструктуру, многое из заявленного не было выполнено. Каждый день мы видим, что возникают новые выходки, и становится все сложнее и дороже работать на энергетическом рынке Украины", – сказал он.

По словам посла, когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, ЕС считает, что лучше придерживаться традиционной модели работы на рынке электроэнергии из-за того, что новые правила рынка в Украине не работают.

Маасикас отметил, что ЕС предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли в нашей стране научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.

"В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление", – пояснил он.

Также представитель ЕС считает, что средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза.

"Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика – это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не о евроцентах, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, а мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза", – добавил Маасикас.

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Темы: ЕСУкраинаэнергетика


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