Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Після дощику в четвер українців чекає грозова п'ятниця

Четвер, 10 червня 2021, 12:51

Найближчої доби синоптична ситуація і характер погоди в Україні майже не зміниться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Так у п'ятницю вночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У Києві 11 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

У суботу вночі в Україні без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°; днем 21-26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столиці 12 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

Додатково: Вранці 10 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 19-22°, в Дніпрі поблизу Києва - 20°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі

Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

фотоНазвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС

Росія викликала українського повіреного через протест націоналістів на Львівщині

"Героям слава": Павелко вилетів у Рим і веде переговори щодо форми української збірної

Шестеро суддів КС заблокували роботу суду, вимагаючи участі Тупицького

Усі новини...
погода
У день сонячного затемнення Україні прогнозують град і грози
Синоптики попереджають про град, сильний вітер та грози
Циклон з дощами та грозами затримається в Україні
Останні новини
19:55
У Німеччині ексміністра позбавили наукового ступеня через плагіат
19:40
Школярка застрелила підлітка після ЗНО: робили фото для соцмереж
19:25
У Франції засудили чоловіка, який дав ляпаса Макрону
19:20
Труби першої нитки "Північного потоку – 2" укладено
19:03
Столтенберг поговорив із Зеленським про саміт НАТО та Росію
19:00
Перегляд програми stand-by: МВФ бачить прогрес, очікує більше роботи
18:59
Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді
18:39
Члени вінницького "Голосу" йдуть з партії. В Києві кажуть, що це не всі
18:31
Кулеба радить Путіну перейматись корінними народами РФ, а не українським законопроєктом
18:20
Представник президента вважає ультиматум суддів КС про допуск Тупицького абсурдом
Усі новини...