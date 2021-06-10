Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після дощику в четвер українців чекає грозова п'ятниця

Четвер, 10 червня 2021, 12:51
Після дощику в четвер українців чекає грозова п'ятниця

Найближчої доби синоптична ситуація і характер погоди в Україні майже не зміниться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Так у п'ятницю вночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У Києві 11 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

У суботу вночі в Україні без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°; днем 21-26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столиці 12 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

Додатково: Вранці 10 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 19-22°, в Дніпрі поблизу Києва - 20°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: