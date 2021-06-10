Після дощику в четвер українців чекає грозова п'ятниця

Найближчої доби синоптична ситуація і характер погоди в Україні майже не зміниться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Так у п'ятницю вночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У Києві 11 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

У суботу вночі в Україні без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°; днем 21-26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столиці 12 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

Додатково: Вранці 10 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 19-22°, в Дніпрі поблизу Києва - 20°.