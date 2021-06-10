После дождичка в четверг украинцев ждет грозовая пятница

В ближайшие сутки синоптическая ситуация и характер погоды в Украине почти не изменится.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Так в пятницу ночью в Украине, кроме запада и юго-запада, местами небольшой дождь, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 14-19°.



В Киеве 11 июня ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



В субботу ночью в Украине без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°; днём 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 14-19°.



В столице 12 июня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 22-24°.



Дополнительно: Утром 10 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-22°, в Днепре вблизи Киева - 20°.