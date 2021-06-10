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Україна переходить на систему електронних лікарняних

Четвер, 10 червня 2021, 13:30

В Україні з 4 червня впроваджують систему електронних лікарняних.

Джерело: повідомлення віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, МОЗ

Дослівно: "З 4 червня розпочався перехідний період впровадження цільової моделі е-лікарняних. Нова форма документу має замінити паперові листки непрацездатності та зекономити бюджетні кошти.

Так вдасться мінімізувати корупційні ризики видачі необґрунтованих лікарняних та спростити процес отримання страхових виплат".

Деталі: До 31 серпня буде діяти перехідна модель і медичні заклади будуть видавати як електронні, так і паперові документи.

Повідомляється, що лікар не буде виписувати безпосередньо е-лікарняний, а формуватиме  відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я. Після цього е-лікарняний автоматично створюються в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

За результатом внесення даних, лікар підписує сформований медичний висновок своїм електронним пыдписом і пацієнт отримує смс-сповіщення про сформований медичний висновок. На його підставі він може отримати е-лікарняний.

За інформацією Федорова держава щорічно витрачала 18 млрд грн на листки непрацездатності для 5,5 млн українців. Частина з них видавалася людям, які були насправді здоровими.

Теми: Українамедицина


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