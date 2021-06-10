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Украина переходит на систему электронных больничных

Четверг, 10 июня 2021, 13:30

В Украине с 4 июня внедряют систему электронных больничных.

Источник: сообщение вицепремьер - министра цифровой трансформации Михаил Федорова, МОЗ

Дословно: "С 4 июня начался переходный период внедрения целевой модели е-больничных. Новая форма документа должна заменить бумажные листки нетрудоспособности и сэкономить бюджетные средства.

Так удастся минимизировать коррупционные риски выдачи необоснованных больничных и упростить процесс получения страховых выплат".

Детали: До 31 августа будет действовать переходная модель и медицинские учреждения будут выдавать как электронные, так и бумажные документы.

Сообщается, что врач не будет выписывать непосредственно е-больничный, а будет формировать соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. После этого е-больничный автоматически создаются в Электронном реестре листов нетрудоспособности.

По результатам внесения данных, врач подписывает сформированное медицинское заключение своей електронной подписью и пациент получает смс-оповещения о сложившемся медицинское заключение. На его основании он может получить е-больничный.

По информации Федорова государство ежегодно тратила 18 млрд грн на листки нетрудоспособности для 5,5 млн украинцев. Часть из них выдавалась людям, которые были на самом деле здоровыми.

Темы: Украинамедицина


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