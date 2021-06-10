Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Депутата парламенту Латвії Яніса Адамсонса, члена соціал-демократичної партії Saskaņas, запідозрили у шпигунстві на користь Росії, у зв’язку з чим парламентарі зняли з нього недоторканність для проведення слідчих дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

10 червня Сейм за запитом правоохоронних органів 69 голосами "за", з 5 "проти" і 4 "утримався" дозволив зняти з нього депутатську недоторканність та проводити необхідні слідчі заходи. Це означає дозвіл на обшук помешкання та робочого місця Адамсонса, дозвіл на арешт та інші заходи безпеки.

Кримінальне провадження було відкрито 9 червня. Депутата підозрюють у незаконному зборі інформації, яка не мала розголошуватися, з метою передати її російській стороні. Максимальна санкція за цією статтею – 10 років позбавлення волі.

За інформацією LTV, Служба держбезпеки Латвії досліджує можливі 43 епізоди шпигунства, пов’язані з інформацією щодо оборонних закупівель, бюджету армії та ситуацією на східному кордоні країни.

Керівник Комісії Сейму з нацбезпеки Маріс Кучінскіс повідомив порталу LETA, що у справі є серйозні докази і детальнішу інформацію можливо буде повідомити після того, як спецслужби вирішать, що можна давати у публічний доступ.

Адамсонс працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. За даними LETA, доступу до держтаємниці у нього не було.

Адамсонс на засіданні Сейму перед голосуванням заявив, що не розуміє, в чому його можуть звинувачувати, та дізнався про підозри від журналістів.

У Службі держбезпеки прокоментували, що зможуть повідомити деталі після завершення термінових процесуальних дій.