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Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Четвер, 10 червня 2021, 14:06
Фото з Twitter ЄП

Депутата парламенту Латвії Яніса Адамсонса, члена соціал-демократичної партії Saskaņas, запідозрили у шпигунстві на користь Росії, у зв’язку з чим парламентарі зняли з нього недоторканність для проведення слідчих дій. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

10 червня Сейм за запитом правоохоронних органів 69 голосами "за", з 5 "проти" і 4 "утримався" дозволив зняти з нього депутатську недоторканність та проводити необхідні слідчі заходи. Це означає дозвіл на обшук помешкання та робочого місця Адамсонса, дозвіл на арешт та інші заходи безпеки. 

Кримінальне провадження було відкрито 9 червня. Депутата підозрюють у незаконному зборі інформації, яка не мала розголошуватися, з метою передати її російській стороні. Максимальна санкція за цією статтею – 10 років позбавлення волі. 

За інформацією LTV, Служба держбезпеки Латвії досліджує можливі 43 епізоди шпигунства, пов’язані з інформацією щодо оборонних закупівель, бюджету армії та ситуацією на східному кордоні країни.  

Керівник Комісії Сейму з нацбезпеки Маріс Кучінскіс повідомив порталу LETA, що у справі є серйозні докази і детальнішу інформацію можливо буде повідомити після того, як спецслужби вирішать, що можна давати у публічний доступ. 

Адамсонс працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. За даними LETA, доступу до держтаємниці у нього не було.

Адамсонс на засіданні Сейму перед голосуванням заявив, що не розуміє, в чому його можуть звинувачувати, та дізнався про підозри від журналістів.  

У Службі держбезпеки прокоментували, що зможуть повідомити деталі після завершення термінових процесуальних дій. 

Теми: ЛатвіяРосіяшпигунство


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