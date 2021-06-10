Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Четвер, 10 червня 2021, 14:06
Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії
Фото з Twitter ЄП

Депутата парламенту Латвії Яніса Адамсонса, члена соціал-демократичної партії Saskaņas, запідозрили у шпигунстві на користь Росії, у зв’язку з чим парламентарі зняли з нього недоторканність для проведення слідчих дій. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

10 червня Сейм за запитом правоохоронних органів 69 голосами "за", з 5 "проти" і 4 "утримався" дозволив зняти з нього депутатську недоторканність та проводити необхідні слідчі заходи. Це означає дозвіл на обшук помешкання та робочого місця Адамсонса, дозвіл на арешт та інші заходи безпеки. 

Кримінальне провадження було відкрито 9 червня. Депутата підозрюють у незаконному зборі інформації, яка не мала розголошуватися, з метою передати її російській стороні. Максимальна санкція за цією статтею – 10 років позбавлення волі. 

За інформацією LTV, Служба держбезпеки Латвії досліджує можливі 43 епізоди шпигунства, пов’язані з інформацією щодо оборонних закупівель, бюджету армії та ситуацією на східному кордоні країни.  

Керівник Комісії Сейму з нацбезпеки Маріс Кучінскіс повідомив порталу LETA, що у справі є серйозні докази і детальнішу інформацію можливо буде повідомити після того, як спецслужби вирішать, що можна давати у публічний доступ. 

Адамсонс працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. За даними LETA, доступу до держтаємниці у нього не було.

Адамсонс на засіданні Сейму перед голосуванням заявив, що не розуміє, в чому його можуть звинувачувати, та дізнався про підозри від журналістів.  

У Службі держбезпеки прокоментували, що зможуть повідомити деталі після завершення термінових процесуальних дій. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛатвіяРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Латвія
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: