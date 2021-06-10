Депутата парламента Латвии заподозрили в шпионаже в пользу России

Депутата парламента Латвии Яниса Адамсонса, члена социал-демократической партии Saskaņas, заподозрили в шпионаже в пользу России, в связи с чем парламентарии сняли с него неприкосновенность для проведения следственных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

10 июня Сейм по запросу правоохранительных органов 69 голосами "за", при 5 "против" и 4 "воздержавшихся", позволил снять с него депутатскую неприкосновенность и проводить необходимые следственные мероприятия. Это означает разрешение на обыск квартиры и рабочего места Адамсонса, разрешение на арест и другие меры.

Уголовное производство было открыто 9 июня. Депутата подозревают в незаконном сборе информации, которая не должна была разглашаться, с целью передать ее российской стороне. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По информации LTV, Служба госбезопасности Латвии исследует возможные 43 эпизода шпионажа, связанные с информацией об оборонных закупках, бюджете армии и ситуацией на восточной границе страны.

Руководитель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис сообщил порталу LETA, что в деле имеются серьезные доказательства, и подробную информацию можно будет сообщить после того, как спецслужбы решат, что можно давать в публичный доступ.

Адамсонс работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. По данным LETA, доступа к гостайне у него не было.

Адамсонс на заседании Сейма перед голосованием заявил, что не понимает, в чем его могут обвинять, и узнал о подозрениях от журналистов.

В Службе госбезопасности прокомментировали, что смогут сообщить детали после завершения срочных процессуальных действий.