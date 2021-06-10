Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата парламента Латвии заподозрили в шпионаже в пользу России

Четверг, 10 июня 2021, 14:06
Депутата парламента Латвии заподозрили в шпионаже в пользу России
Фото с Twitter ЕП

Депутата парламента Латвии Яниса Адамсонса, члена социал-демократической партии Saskaņas, заподозрили в шпионаже в пользу России, в связи с чем парламентарии сняли с него неприкосновенность для проведения следственных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

10 июня Сейм по запросу правоохранительных органов 69 голосами "за", при 5 "против" и 4 "воздержавшихся", позволил снять с него депутатскую неприкосновенность и проводить необходимые следственные мероприятия. Это означает разрешение на обыск квартиры и рабочего места Адамсонса, разрешение на арест и другие меры.

Уголовное производство было открыто 9 июня. Депутата подозревают в незаконном сборе информации, которая не должна была разглашаться, с целью передать ее российской стороне. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По информации LTV, Служба госбезопасности Латвии исследует возможные 43 эпизода шпионажа, связанные с информацией об оборонных закупках, бюджете армии и ситуацией на восточной границе страны.

Руководитель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис сообщил порталу LETA, что в деле имеются серьезные доказательства, и подробную информацию можно будет сообщить после того, как спецслужбы решат, что можно давать в публичный доступ.

Адамсонс работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. По данным LETA, доступа к гостайне у него не было.

Адамсонс на заседании Сейма перед голосованием заявил, что не понимает, в чем его могут обвинять, и узнал о подозрениях от журналистов.

В Службе госбезопасности прокомментировали, что смогут сообщить детали после завершения срочных процессуальных действий.

Темы: ЛатвияРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Латвия
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Последние новости
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: